Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 52 ACB 711 plakalı otomobil yağmurdan zeminin ıslanması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, İzzet T.(30) ile Gaye T.(23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı