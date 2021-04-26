Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 52 ACB 711 plakalı otomobil yağmurdan zeminin ıslanması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, İzzet T.(30) ile Gaye T.(23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:06:42. #1.15#

title