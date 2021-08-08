Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Görele'den İstanbul'a giden Dursun Arslan (56) idaresindeki 16 J 1966 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Dursun Arslan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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