Samsun'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Bulut (32) idaresindeki 55 EC 718 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Yenice mevkisinde beton bariyere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ümit Kara (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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