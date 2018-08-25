Samsun'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif Bulut (32) idaresindeki 55 EC 718 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Yenice mevkisinde beton bariyere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Ümit Kara (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.