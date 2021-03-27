Samsun'da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da otomobil bariye çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Derebahçe Spor Tesisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Zihni idaresindeki 61 AS 474 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek ota refüjdeki bireye çarptı. Kazada, Tuğçe Zihni yaralandı. Yaralı Tuğçe Zihni 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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