Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
12.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:16
Samsun'un İlkadım ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara karayolu Yeşilkent alt geçidinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na dönmek isteyen İlkay D. yönetimindeki 55 VG 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun