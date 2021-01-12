Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

12.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:16
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara karayolu Yeşilkent alt geçidinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na dönmek isteyen İlkay D. yönetimindeki 55 VG 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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