Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

11.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:16
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan Aydoğdu idaresindeki 06 MIR 39 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Öğretmenevi mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra bariyer ile ağaç arasında sıkıştı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fidan Yüksel ve Fedai Kılınç yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

İlgili Haberler

Görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobil ağaca çarptı: 3 ağır yaralı
Görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobil ağaca çarptı: 3 ağır yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da otomobil bariyere çarptı 1 ölü, 2 yaralı
Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Madonna Hande Ataizi Beste Bereket
Spor Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla 10 Kasım Galatasaray Dağlık Karabağ Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 09:16:26. #1.15#
title