Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
01.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:37

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 36 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Meçin idaresindeki 55 RF 974 plakalı otomobil ile Özgür Keleş yönetimindeki 34 PH 9444 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüj üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Özgür Meçin ile Kadir Meçin ve Yusuf Meçin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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