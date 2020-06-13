Samsun'da otomobil alevlere teslim oldu
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Samsun'da otomobil alevlere teslim oldu

Samsun'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak hurdaya döndü.

Samsun'da otomobil alevlere teslim oldu
13.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:42

Samsun'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Nuri Cerit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Köse idaresindeki 16 HC 111 plakalı Tofaş marka otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracını durdurarak yanındaki arkadaşı ile birlikte araçtan indi. Alevler bir anda otomobili sardı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Araç tamamen yanarken geriye demir yığını kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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