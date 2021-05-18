Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Seyir Terası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gürbüz idaresindeki 55 BR 702 plaka sayılı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj üzerinde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan Arzu Giden 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü
'Duvardan düştüm' diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Lale Karabıyık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 19:02:50. #1.11#

title