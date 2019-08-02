Samsun'da otomobil 2 temizlik görevlisine çarptı

Atakum ilçesinde, yol kenarında çöp aktarımı yapan 2 temizlik görevlisine çarpan otomobil kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Tevfik Aksu'nun kullandığı Atakum Belediyesine ait 34 GT 6984 plakalı kamyon ile Gani Akyüz idaresindeki 34 KP 8744 plakalı kamyonet, çöp aktarma işlemi için Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Yanyolu'nda durdu.

Araçtan inerek aktarma işlemi yapmaya çalışan Aksu ve Akyüz'e Bafra'dan merkez istikametine giden plakası belirlenemeyen otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Yarlanan temizlik görevlileri Aksu ve Akyüz, mesai arkadaşlarınca çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çöp kamyonları bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA