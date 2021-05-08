Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı

Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Gelemen uygulama noktasında, bir otobüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 25 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Üzerlerinde sahte kimlik ve seyahat izin belgesi ele geçirilen yabancı uyruklular, belgeleri 5 bin lira karşılığında yaptırdıklarını öne sürdü.

Yabancı uyrukluların işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürülecek.

Otobüsteki 2 şoför de gözaltına alındı.

Van'dan otobüse binen Afganistan uyrukluların Ankara'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 00:46:18. #1.16#

title