Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afgan yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Gelemen uygulama noktasında, bir otobüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 25 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Üzerlerinde sahte kimlik ve seyahat izin belgesi ele geçirilen yabancı uyruklular, belgeleri 5 bin lira karşılığında yaptırdıklarını öne sürdü.
Yabancı uyrukluların işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürülecek.
Otobüsteki 2 şoför de gözaltına alındı.
Van'dan otobüse binen Afganistan uyrukluların Ankara'ya gitmeye çalıştıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek