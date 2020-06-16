Samsun'da otobüs ile otomobil çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
16.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:00
Samsun'un İlkadım ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa G. (46) idaresindeki 55 ABE 514 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Uğur D. (31) idaresindeki 55 BBL 45 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa G. ağır yaralandı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA