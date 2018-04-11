Samsun'da Oto Hırsızlığı Zanlısına Adli Kontrol

Samsun'da oto hırsızlığından yakalanan ve ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliye adli kontrol verildi.

Samsun'da Mart ayında İlkadım ilçesinde 5 ayrı "otodan hırsızlık" olayını gerçekleştiren M.Y. isimli şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan takip sonucunda ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ayrıca toplam 70,78 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN