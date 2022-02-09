Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da oto galerinin önündeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oto galerinin önünde bulunan araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde oto galerinin önünde bulunan araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Ç. (19) idaresindeki 55 EC 606 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Fakülte Kavşağı'nda oto galeri önünde park halinde bulunan iki araca çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eyüp Ç, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Eyüp, Güncel, Haberler

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