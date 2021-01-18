Samsun'da oto galerici iş yerinde ölü bulundu
18.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:54
Samsun'da oto galericilik yapan bir kişi iş yerinde ölü bulundu.
Samsun'da oto galericilik yapan bir kişi iş yerinde ölü bulundu.
İlkadım ilçesi Galericiler Sitesi'ndeki iş yerinde kalan 75 yaşındaki Ali Çiğiltepe'den haber alamayan oğlu Çiğiltepe'nin iş yerine gitti.
Babasının yerde hareketsiz yattığını gören oğlunun ihbari üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Çiğiltepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiğiltepe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş