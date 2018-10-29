Samsun'da Otizmli Bireylerle İletişim Semineri Düzenlendi

Samsun Müftülüğü otizmli bireylerle iletişim semineri düzenledi.

Samsun Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle merkez ve ilçelerde görev yapan 25 personele otizmli bireylerle iletişim semineri verildi.

Açıklamada, eğitimin müftülük bünyesinde yer alan Engelli Hizmetleri Birimi'ndeki engellilere yönelik çalışma yapan personele verildiği belirtildi.

Seminerde otizmin yaygın gelişimsel bozukluklardan bir tanesi olduğu, otizmli bireylerin özelliklerini ve onları tanımak için bilinmesi gereken genel özellikler, otizmli bireylerde öğretim yöntem ve teknikleri ile veli psikolojisi ve velilerle iletişim gibi konulara değinildi.

Seminerin son bölümü ise soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.