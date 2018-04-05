Samsun'da Otizm Farkındalık Etkinliği

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız" etkinliği düzenlendi.

Bulvar Alışveriş Merkezindeki programda, engelli ve otizmli öğrenciler, şarkı söyledi, oyun oynadı ve spor yaptı.

Etkinliğe katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, devletin son yıllarda engelliler, kadınlar ve yaşlılar üzerine yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

Engelli çocuklarının her zaman yanlarında olan ailelere teşekkür eden Kaymak, "Biz de devlet olarak yanınızdayız. Sizin bu yükünüzü almaya çalışıyoruz. Dünyanın en güzel çocukları, melekleri." dedi.

Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ahmet Güral Karayılmaz, Özel Sporcular Spor Uzmanı Ömer Şentürk ve aileler katıldı.