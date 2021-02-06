Samsun'da otelde kumar oynayan ve uyuşturucu kullanan 18 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otelde kumar oynayan, uyuşturucu kullanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otelde kumar oynayan, uyuşturucu kullanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde uyuşturucu kullanıldığı ve kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otele savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, 18 kişi hakkında, uyuşturucu kullandıkları ve kumar oynadıkları, ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yaptı.

Ekipler, aramalarında 2 tabanca ile 15 mermi de ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız