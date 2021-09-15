Samsun'da OSB'lerin alanı 5 kat büyüyor

Samsun'da yeni yatırımcılar için organize sanayi bölgelerinin ( Osb ) alanları genişletiliyor. Şehirdeki 7 OSB'nin toplam 5 bin 890 dönümlük yatırım alanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 kat büyütülerek 28 bin dönüme çıkarılıyor.

Yatırımcıların taleplerini sanayi alanlarını büyüterek karşılayacaklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Merkez OSB'de malum yeni yatırım yapmak isteyen özel sektör için yerimiz kalmadı. Lakin genişletmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda sanayi alanlarımızı 28 bin dönüme çıkarıyoruz" dedi.

Üretim, istihdam ve ihracatta Karadeniz Bölgesi'nin sanayi üssü olma yolunda ilerleyen Samsun, coğrafi ve ulaşımdaki stratejik avantajlarıyla yatırımcı merkezi haline geliyor. Merkez OSB'de yatırım alanı kalmazken, Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB'de doluluk oranı yüzde 70'e, Kavak OSB'de ise yüzde 50'nin üzerine çıktı. Yeni kurulan Havza OSB'ye talepler sürerken, 17 firmanın ticari faaliyetini sürdürdüğü Samsun Gıda İhtisas OSB'de ikinci etap altyapı çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir çaba harcıyor

Kent ekonomisini güçlendirmeye yönelik 1194 dekar alanda kurulacak Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi, 1200 dönüm arazide Terme OSB, 822 dekar arazide Çarşamba Karma OSB ve 852 dönüm arazide Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'yi 2023'e kadar faaliyete geçirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, bu konuda yoğun çaba harcıyor.

18 bin dönüme çıkarıldı

Kent kalkınmasında ve ekonomik gelişmelerin sürdürülmesinde lokomotif vazifesi gören özel sektör, sanayi yatırımlarında rotasını Samsun'a çeviriyor. Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki doluluk sebebiyle belediye, her türlü desteği vererek yeni yatırımcıları ilçelerdeki sanayi bölgelerine yönlendiriyor. Diğer yandan da kentte yatırım için arazi sıkıntısı çekilmemesi için OSB alanlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi 5 bin 890 dönümlük toplam sanayi alanını 18 bin dönüme çıkarıyor.

Bakanlık destek veriyor

Yatırımcıların taleplerini sanayi alanlarını büyüterek karşılayacaklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Merkez OSB'de malum yeni yatırım yapmak isteyen özel sektör için yerimiz kalmadı. Lakin genişletmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda sanayi alanlarımızı 28 bin dönüme çıkarıyoruz. Şu anda 18 bin dönüme ulaştık. Bu alanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da çok ciddi destekler alıyoruz" diye konuştu.

Yatırımda 3 önemli alternatif

Havza, Kavak ve Bafra ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinin yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir, "3 ilçemizdeki organize sanayi bölgelerimiz, yatırımcılar için çok önemli alternatiflerdir. Şu an Kavak ve Bafra OSB'lerine yoğun ilgi var. Havza OSB yeni kurulmasına rağmen arazi tahsis ettiğimiz firma sayısı 14'e çıktı. 2 firma üretime başladı. Çarşamba, Terme, Bafra ve Vezirköprü'de kurulacak yeni organize sanayi bölgelerinde de yatırımcıların önünü açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN