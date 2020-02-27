Samsun'da örtü yangını
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Samsun'da örtü yangını

Samsun'da yamaç arazide çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:00
Samsun'da örtü yangını

'da yamaç arazide çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.


Yangın, Samsun'un ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesinin alt kısmındaki yamaç arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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