Samsun'da örtü yangını

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:00

Samsun'da yamaç arazide çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.



Yangın, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Samsun Üniversitesinin alt kısmındaki yamaç arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA