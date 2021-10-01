Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor - Haberler
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Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun'da ortaokul öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

SAMSUN (AA) - Samsun'da ortaokul öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okullarda gerçekleştirilen Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'ndaki öğrencilere de aşı yapıldı.

Aşı olan öğrencilere kitap hediye edildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, burada yaptığı açıklamada, uygulama ile okullarda eğitimin kesintisiz devam etmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İl genelinde öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının daha rahat aşı olmaları için okullarda ve yurtlarda aşı uygulaması başlattıklarını anlatan Oruç, "Çalışma kapsamında 17 ilçemizde belirlenen okullarda ve öğrenci yurtlarımızda aşı uygulama alanları oluşturuyoruz. Aşı olmak isteyen 18 yaşından küçük öğrencilerimiz veli onayıyla, 18 yaş üstü öğrencilerimiz ise sadece kimlikleriyle uygulama noktalarımıza başvurarak BioNTech ya da Sinovac aşısını yaptırabilecek." dedi.

Uygulama kapsamında 12-17 yaş grubunda 900 öğrenciye okullarında aşı yaptıklarını dile getiren Oruç, "Bu yaş grubunda ilimizde yaklaşık 85 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden sadece yüzde 40'ı tam aşılı durumda. Yani her 10 gencimizden 6'sı ve aileleri aşının koruma kalkanının dışında. Bu rakam, hastalığın il içinde yayılımının önüne geçmek için yeterli değil. Okullarımızın açık kalması, eğitimimizin verimli şekilde devamı için gençlerimizin de aşılama sürecine dahil olması, ilimizin adına kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Valiliğin talimatıyla başlatılan uygulamaya katılmak isteyen okulların İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden başvuruda bulunarak İl Sağlık Müdürlüğüyle entegre şekilde aşı çalışmalarını sürdürebileceklerini aktaran Oruç, bununla ilgili bütün altyapıyı tamamladıklarını kaydetti.

Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun'da ortaokul öğrencilerine velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı yapılıyor

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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