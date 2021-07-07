Samsun'da ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafları satıp okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak

Samsun'un Yakakent ilçesinde ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafların satışından elde edecekleri geliri okullarının ihtiyaçlarını karşılamakta kullanacak.

Samsun'un Yakakent ilçesinde ortaokul öğrencileri, çektikleri fotoğrafların satışından elde edecekleri geliri okullarının ihtiyaçlarını karşılamakta kullanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yakakent Kaymakamlığınca sosyal sorumluluk projesi kapsamında fotoğrafa meraklı 10 Karaaba Ortaokulu öğrencisine fotoğraf makinesi verildi.

Öğrenciler, fotoğraf makineleriyle ilçenin ahşap mimarili yapılarını, turistik özelliklerini, sosyal yaşamı, hayvancılık faaliyetlerini ve doğal güzelliklerini kendi bakış açılarıyla ölümsüzleştirdi.

Öğrencilerin 12 aylık emeklerinin ardından Yakakent Kaymakamlığınca Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde, en iyi 48 fotoğrafın bulunduğu "Benim Dünyam" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği sergide ortaokul öğrencileri, fotoğraflarını satışa sundu.

Açılışını Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Karaaba Ortaokulu Müdürü Servet Altuntaş'ın yaptığı sergide öğrenciler, davetlilere fotoğraflarının hikayesiyle ilgili bilgi verdi.

Öğrenciler, fotoğrafların satışından elde edecekleri geliri okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş