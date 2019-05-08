Samsun'da ortalama hane büyüklüğü 2014 yılında 3,6 iken, 2018 yılında bu oran 3,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kaysı Sistemi (ADNKS) 2018 sonuçlarından yararlanarak "Samsun İstatistiklerle Aile. 2018" konusunda bilgilendirme yaptı.

Samsun'da ortalama hane halkı büyüklüğü azaldı

Samsun'da ortalama hane büyüklüğü 2014 yılında 3,6 iken, 2018 yılında bu oran 3,4 olarak gerçekleşti.

Samsun'da tek kişilik hane halkı oranı yüzde 15,6 oldu

Tek kişilik hane halkı oranı Samsun'da yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Samsun 48. sırada yer aldı.

Samsun'daki hane halklarının yüzde 61,8'i tek çekirdek ailelerden

Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya yalnız ve en az bir çocuğundan oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır, Bu tanım kapsamında "ADNKS 2018" sonuçlarına göre. Samsun'da tek çekirdek ailelerden oluşan hane halklarının oranı yüzde 61,8 oldu. Bu oran ile Samsun diğer iller arasında 61. sırada yer aldı.

Samsun geniş aileden oluşan hane halkı oranıyla 17. sırada

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hane halkı oranını 2018 yılında Samsun'da 19,8 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Samsun 17. sırada yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA