Samsun'da ormanlık alanda 6 kilogram uyuşturucu bulundu
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Samsun'da ormanlık alanda 6 kilogram uyuşturucu bulundu

04.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:34
Samsun'da ormanlık alanda 6 kilogram uyuşturucu bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda 6 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda 6 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürütüldü.

Altınova Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada 6 kilo 157 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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