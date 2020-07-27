Samsun'da orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da orman yangını

Samsun'da orman yangını Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

27.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:10

Samsun'da orman yangını

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Burunca mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzere Samsun ve Bafra Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı ve su tankı intikal ettirildi. Yangına müdahale eden ekipler tarafından sarp ve dik ormanlık alanda yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alan zarar görürken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Samsun'da orman yangını

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına...
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Dünya
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kerem Bursin Gülben Ergen Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun'da orman yangını - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 21:22:06. #1.14#
title