Samsun'da organik tarımla içme suyu kimyasallardan arındırılıp sağlıklı gıda üretimi sağlanacak Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyunun karşılandığı Çakmak Barajı çevresindeki tarım arazilerinde organik tarım yaptırarak hem içme suyunu kimyasallardan arındırmayı hem de sağlıklı gıda üretimi sağlamayı planlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyunun karşılandığı Çakmak Barajı çevresindeki tarım arazilerinde organik tarım yaptırarak hem içme suyunu kimyasallardan arındırmayı hem de sağlıklı gıda üretimi sağlamayı planlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığının çiftçileri organik tarıma yönlendirmek için yürüttüğü proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından hibe desteği aldı.

Proje ile kentin içme suyunun karşılandığı Çakmak Barajı çevresindeki tarım arazilerinde çiftçiler organik tarıma yönlendirilecek.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Çakmak Barajı çevresindeki tarım arazilerinde sentetik ve kimyasal üretim girdilerinin kullanımını ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Çiftçilere organik tarım yapmaları için hibe desteği vereceklerini belirten Özdemir, organik üretim yaptırılarak hem içme suyuna kimyasalların karışmasını önleyeceklerini hem de sağlıklı gıda üretileceğini dile getirdi.

Özdemir, Samsun'da sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için 2 projenin DOKA'dan hibe desteği aldığına işaret ederek, "Aldığımız desteklerle hazırladığımız projeleri birer birer hayata geçirerek üreticilerimize destek vereceğiz. Sürdürülebilir tarım faaliyetleri kapsamında ceviz, kestane, asma, kuşburnu, soğan, nohut, kuşkonmaz, siyah pirinç gibi bölgeye has yeni ürünlerin tanıtımını ve çiftçiye destek sağlayacağız. Ayrıca manda sütünün uygun koşullarda sağımı ve toplanması projesi kapsamında da üreticilerimize soğutucu tanklar dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA