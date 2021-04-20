Samsun'da organik fındık üretimi artacak
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Samsun'da organik fındık üretimi artacak

Samsun'da organik fındık üretimi artacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, Çakmak Barajı Su Havzasının Korunması Projesi ile bölgede organik fındık üretiminin daha da artacağını söyledi.

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, Çakmak Barajı Su Havzasının Korunması Projesi ile bölgede organik fındık üretiminin daha da artacağını söyledi.

Bakır, yaptığı açıklamada, dünyada organik üretimin giderek arttığına dikkati çekti.

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği olarak Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı'nda organik fındık üretiminin artırılması adına çalışmalar sürdürdüklerini belirten Bakır, "Çünkü tüm ürünlerde olduğu gibi fındıkta da organik fındık ihracatımız her sene biraz daha artıyor." dedi.

"Dünyada her geçen gün organik ürünlere talebin arttığına işaret eden Bakır, bölgede organik fındık üretiminin artması için Ağcagüney Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP tarafından üreticilere ekipman ve gübre desteği verildiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliği ile hazırlanan "Çakmak Barajı Su Havzasının Korunması" Projesi'nin organik fındık üretimine olumlu etki edeceğini vurgulayan Bakır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP işbirliği ile hazırlanan Çakmak Barajı Su Havzasının Korunması Projesi kapsamında ilçemiz Ağcagüney Mahallesi'nde üreticilere 28 adet pülverizatör, 1 adet dal kırma makinesi, bin 8 adet 5 kilogramlık sıvı organik gübre desteği verildi. Dağıtılan bu organik gübrenin hem organik fındık üretimini artıracağını hem de Çakmak Barajı Su Havzası'nı koruyacağını düşünüyorum. Ben bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin başta olmak üzere programa katılım sağlayan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, muhtarlarımız ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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