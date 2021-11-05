Samsun'da "Organ bağışına evet" konferansı düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla "Organ bağışına evet" konulu konferans gerçekleştirildi.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, her sağlıklı bireyin bir gün organ nakline ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Herkesin organ bağışıyla nakil bekleyen insanların hayata tutunmalarına yardım etmesi gerektiğini belirten Özkan, "Bugün sağlıklı olan bir birey, yarın organ nakli bekleme listesinde olabilir. Bu durum herkesin başına gelebilir. Organ bağışıyla nakil bekleyen insanların hayata tutunmalarına yardım etmeliyiz. Bundan ötürü hepimiz organ bağışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıyız." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ise insanların organlarını bağışlayarak birbirinin güvencesi olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de organ bekleme listesinde 30 bine yakın hasta bulunduğuna dikkati çeken Kazak, şunları kaydetti:

"Organ bağışı yeterli değil. Mevcut ve yeterli bağış olmadığı için her yıl yaklaşık 2 bin 500 hasta ne yazık ki hayatını kaybediyor. İnsanlar organlarını bağışlayarak birbirinin güvencesi olmalı. Sağlık Bakanlığı ile organ ve doku nakli çalışanları, gece gündüz demeden bu insanlara umut olmak için mücadele ediyor. 18 yaşın üstündeki herkes organ bağışçısı olabilir ve bağış bütün sağlık kurumlarına yapılabilir. Mümkün olduğunca bağış sayısının artmasını sağlayarak bu mekanizmayı daha da geliştirmeliyiz."

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