Samsun'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Samsun'da, eğitim öğretim yılı boyunca her hafta farklı bir okul önünde devam edecek "uygulamalı yaya geçidi etkinliği" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında düzenlenen ve İlkadım ilçesindeki Gazi Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve trafik polisler tarafından sürücülere "Yaya öncelikli trafik" için basılan broşürler dağıtıldı, okul önündeki geçitlerde dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar, bilinçlendirme etkinliğinin her hafta farklı bir okul önünde gerçekleştirileceğini belirtti.

Akar, "İnşallah bu algıyı yaratacağız. Bugünden itibaren okullar kapanana kadar her hafta bu şekilde farklı okullarda bir saat uygulama yapacağız. Bunun haricinde de boş durmayacağız. Bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Akar, trafik işaretlerinin olmadığı okul ve yaya geçitlerinde de önceliğin yayaya ait olduğunu vurgulayarak, okul geçidi levhalarını gören sürücülerin yavaşlaması ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Gazi Ortaokulu Okul Müdürü Erkan Seyrek de öğrencilerinin okula gelişte yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, projenin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA