Samsun'da omzuna mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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Samsun'da omzuna mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'da omzuna mermi isabet eden 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesinin parka götürdüğü çocuk, omzuna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesinin parka götürdüğü çocuk, omzuna mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeliz ve Necmi A. çifti 2 yaşındaki çocukları B.A. ile birlikte Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'na gezmeye gitti.

Çocuk, parkta oynarken omzuna nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir mermi isabet etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan B.A, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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