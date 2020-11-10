Samsun'da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Samsun'da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

10.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:59
Samsun'da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı

Samsun'da 2020 yılında kazalarında azalma meydana geldi.

Samsun'da 2020 yılında kazalarında azalma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun il genelinde 2019 yılının 10 aylık döneminde 19 ölümlü, 2 bin 202 yaralanmalı, 2 bin 793 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 73 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 659 kişi de yaralandı.

2020 yılın ilk 10 ayın da ise 8 ölümlü, 2 bin 059 yaralanmalı, 2 bin 702 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların sonucunda 47 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 277 kişi de yaralandı.

2019 ve 2020 yılı istatistikleri mukayese edildiğinde ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma yaşandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi
Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi
Samsun'da iş adamı 24 adet tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalandı
Samsun'da iş adamı 24 adet tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalandı
Son dakika haberleri | Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri | Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Varank Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Timur Selçuk Yıldız Tilbe Münir Nurettin Selçuk
Spor Falcao Caner Erkin Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 13:03:09. #1.14#
title