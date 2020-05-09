Samsun'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldı
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Samsun'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldı

Samsun'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldı
09.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:04

Samsun'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldığı duyuruldu.

Samsun'da ölümlü trafik kazaları geçen yıla oranla yüzde 50 azaldığı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da 2020 yılı 4 aylık döneminde, 2019 yılının aynı dönemine oranla ölümlü trafik kazalarında yüzde 50, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 15, maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 8, yayaların karıştığı kazalarda ise yüzde 21 azalma meydana geldiği, yine bu dönemde 168 bin 860 araç ve sürücüsünün kontrol edilerek 80 bin 947 cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Trafik güvenliğini insanları hata yapmayacak seviyeye getirmenin yanı sıra güvenli yollar, güvenli işaret ve sinyalizasyon sistemleri ve daha güvenli araçlar ile olası hataları sübvanse edebilecek bir sistem ortaya koymak, öncelikli hedef olarak belirlendi. Bu çerçevede ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine halinde çalışmasının önemi ortaya konulmuştur. Trafikte insan sağlığının en önemli mesele olduğu ve sağlığımız açısından Kovid-19 hastalığı ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, tüm vatandaşlarımızı 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' diyerek trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde trafik kurallarına riayet etmeye davet ediyor ve bu sayede trafikte her yıl daha iyiye gideceğimiz kazasız ve sağlıklı günler temenni ediyoruz. Karayolu Trafik Haftası kutlu olsun."

Öte yandan Samsun Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Etkinlikler çerçevesinde kentte yoğun olarak kullanılan Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı gibi alanlar, "Trafik Haftası Kutlu Olsun Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mesajlarının yanı sıra sürücülere "Emniyet kemeri, yaya önceliği ve aşırı hız" ile ilgili uyarıların yer aldığı pankartlar ile donatıldı.

Otobüs durakları, kamu kurumları ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yerlere asılan "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" afişleri ile Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen bu günlerde vatandaşların trafik kurallarına uymadaki hassasiyetini devam ettirmelerine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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