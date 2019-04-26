Samsun'da Ölüm Oranı Azaldı

Samsun'da 2017 yılında çeşitli nedenlerle 8 bin 317 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2018 yılında yüzde 1,3 oranında azalarak 8 bin 205 kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Hayati İstatistiklerden "Ölüm Nedeni İstatistikleri 2018" konusunda bilgilendirme yaptı.

2018 yılında 8 bin 205 kişi öldü

Samsun'da 2017 yılında çeşitli nedenlerle 8 bin 317 kişi ölürken bu sayı 2018 yılında yüzde 1,3 oranında azalarak 8 bin 205 kişiye düştü.

En çok ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından oldu

Samsun'da ölüm nedenleri incelendiğinde, 2017 yılındaki ilk üç hastalık grubunun sıralaması, 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının 2017 yılında yüzde 46'sını (3 bin 824 kişi), 2018 yılında ise yüzde 43,2'sini (3 bin 541 kişi) dolaşım sistemi hastalıkları oluşturdu. İkinci sırada ise 2017 yılında yüzde 19,3 (bin 602 kişi) oranında gerçekleşen iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2018 yılında yüzde 19,1 (bin 568 kişi) olarak hesaplandı. Üçüncü sırada bulunan solunum sitemi hastalıklarından 2017 yılında yüzde 12 (bin 1 kişi) oranında ölüm gerçekleşirken, 2018 yılında bu oran yüzde 13,3 (bin 93 kişi) oldu.

İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde, 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla, yüzde 48 ile Samsun, yüzde 47,2 ile Denizli, yüzde 46,7 ile Adana, yüzde 46,2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla, yüzde 24,6 ile Kırklareli, yüzde 23,8 ile İstanbul, yüzde 23,2 ile Van ve Eskişehir, yüzde 23 ile Edirne oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA