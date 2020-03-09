Samsun'da ölü yunus sahile vurdu SAMSUN'un Atakum ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

SAMSUN'un Atakum ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Atakum ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, yaklaşık bir metre uzunluğunda bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşlar yunusu cep telefonu kamerasıyla kaydederken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, öldüğü belirlenen yunusu sahilden kaldırdı.

Kaynak: DHA