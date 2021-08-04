Samsun'da olası yangını önlemek için temizlik yapılan ormandan 3 ton çöp toplandı
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Samsun'da olası yangını önlemek için temizlik yapılan ormandan 3 ton çöp toplandı

Samsun'da olası yangını önlemek için temizlik yapılan ormandan 3 ton çöp toplandı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde orman yangınlarını önlemek için yapılan temizlik çalışmasında ormandan yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Samsun'un Havza ilçesinde orman yangınlarını önlemek için yapılan temizlik çalışmasında ormandan yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Havza Belediyesi temizlik ekipleri, yüksek seyreden hava sıcaklıklarının yangına yol açmaması için Kılavuz Ormanı'nda çalışma yaptı.

Temizlik görevlilerince yaklaşık 60 hektar alanı kaplayan ormanda 10 personelle gün boyu süren çalışma sonucu, piknikçiler tarafından bırakılan plastik, naylon, cam şişe, cam kırıklarından oluşan yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Ormanın giriş noktalarına orman yangınlarına karşı uyarıcı pankartlar asan ekipler, farklı noktalara da çöp konteynerleri yerleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AA muhabirine, yüksek sıcaklığın orman yangını riski artırdığına işaret etti.

Bölgede hava sıcaklığının artması nedeniyle önlem almak için Kılavuz Ormanı'nda temizlik çalışması yaptıklarını belirten Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Orman yangını için potansiyeli oldukça yüksek bir döneme girmekteyiz. Bu sebeplerden ötürü vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları orman varlıklarımızın korunması için çok önemli. Samsun ve genelinde meydana gelebilecek yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla, tescilli piknik ve mesire alanları ile korunan alanlarda 31 Ekim'e kadar saat 19.00'dan sonra ateşli piknik yapılması yasaklandı. Ormanlarımızı korumak için halkımız dikkatli olmalı ve alınan kararlara uymalı. Yine piknik için ormanlara giden vatandaşlarımız çöplerini gelişi güzel atmamalı. Doğaya atılan her bir çöp hem orman yangını, hem çevre kirliliği hem insan hem de hayvan sağlığına zarar vermekte. Halkımızı doğayı, ormanı ve yeşili korumaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum."

Özdemir, vatandaşların ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 Yangın İhbar Hattı'na zaman kaybetmeden haber vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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