SAMSUN (Haberler.com) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Karadeniz'deki bir çok ilde okullar tatil edildi. Tatil edilen iller arasında Sinop, Ordu, Artvin, Trabzon, Giresun, Zonguldak da bulunuyor. Peki Samsun'da okullar tatil mi? Samsun'da 23 Aralık Perşembe kar tatili var mı? Detaylar haberimizde.

23 ARALIK PERŞEMBE SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karadeniz'deki bir çok ilde okullar tatil edildi. Ancak Samsun için herhangi bir kar tatili duyurusu henüz gelmedi. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

23 ARALIK PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

GİRESUN : Giresun'da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.

ZONGULDAK : Zonguldak'ta yoğun Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm Okullar 23 Aralık günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

SİNOP : 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi. İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da yarın idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

ARTVİN : Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerindeki engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU : Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar nedeniyle eğitime yarın ara verilecek. Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiğini aktarıldı. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ARDAHAN : Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken çok sayıda yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. 2 bin 550 rakımlı Ulgar dağında yol açma çalışmaları devam ederken Tır'ların geçişlerine izin verilmiyor. İl özel idaresi ekipleri kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçe merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

TRABZON : Trabzon'da akşam saatlerinde Kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentte kar nedeniyle havalimanında uçuşlar iptal edilirken, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (yarın) ara verildi.Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

BARTIN

Bartın'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

KARABÜK

Karabük'ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

RİZE

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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