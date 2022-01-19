Samsun'da okullar tatil mi? 20 Ocak perşembe (Yarın) Samsun'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Samsun'da yarın okullar tatil mi? Samsun'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Samsun'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

SAMSUN (Haberler.com) - Samsun'da perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Samsun'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Samsun Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'un Ladik ilçesinde bugün yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmişti. 20 Ocak perşembe günü için ise yeni bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde 20 Ocak Perşembe günü kar tatili hakkında son dakika bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

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