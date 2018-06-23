Samsun'da Okullar Seçime Hazır

Samsun'da 24 Haziran seçimlerinde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde, Samsun'da oy kullanılacak tüm okullar seçime hazır hale getirildi. Okullarda seçim temizliği yapıldı, sandıklar konuldu, numaraları duvarlara asıldı ve kabinlerin perdeleri yerleştirildi.

Yaklaşık 2 ay süren seçim maratonunun ardından vatandaşlar yarın saat 08.00'den itibaren sandık başına gidecek. - SAMSUN