Samsun'da Okullar Arası Futbol Turnuvası

Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Kız Futbol Takımı, grubunu birinci tamamlamayı başardı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası kız futbol turnuvasında, güney grubunda Kavak, Vezirköprü, Havza, Ladik ve Asarcık ilçelerinin temsilcileri yer aldı.

Grubunu birinci tamamlayan Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Samsun'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Okul müdürü Ümit Koyuncu, AA muhabirine, takımlarının turnuvada il birincisi olmak için mücadele edeceğini belirterek, "Takımımız, beden eğitimi öğretmenlerimiz Ersin Kelesek ve Derya Şahin tarafından dersler aksatılmayacak şekilde çalıştırılıyor. İnşallah turnuva birincisi olacağız." dedi.