Samsun'da Okul Servisleri Denetlendi

Samsun'da trafik ekipleri okul servislerini denetledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah okul servisleri üzerinde uygulama yaptı. İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde motosikletli Şahin ekipleri okul servisleri üzerinde yaptıkları uygulamada okul taşıtı servis sürüş belgesi olup olmadığı, mesleki yeterlilik belgeleri, ehliyet, ruhsat, koltuk sayısı ve öğrencilerin kemer takıp takmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı. - SAMSUN