Samsun'da Okul Önünde Şüpheli Ölüm

Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi, okulun önünde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 30 Ağustos Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sinop doğumlu olduğu öğrenilen Cengiz Öztürk (47), okulun önünde yerde hareketsiz şekilde yatarken vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Cengiz Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından ölümün şüpheli bulunması üzerine, ceset otopsi için ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN