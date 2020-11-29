Samsun'da okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

29.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:42
Samsun'da okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

Samsun'da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Samsun'da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla bir dizi tedbir alındığı hatırlatıldı.

Salgının seyri dikkate alındığında 30 Kasım - 4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürülmesine karar verildiği anlatıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Dev derbide goller yağmur gibi geliyor! Fenerbahçe, yıldız ismiyle umutlandı
Dev derbide goller yağmur gibi geliyor! Fenerbahçe, yıldız ismiyle umutlandı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem başlatılacak." ifadesine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küçük çocukların sağlıklarına dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Okul öncesinde haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle yüz yüze eğitim yapılacak
Okul öncesinde haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati süreyle yüz yüze eğitim yapılacak
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Garo Paylan Osman Kavala İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Falcao Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Beşiktaş Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 20:42:57. #1.15#
title