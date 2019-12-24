Samsun'da okul girişinde ağaç devrildi

24.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:40

Samsun'da bir okul girişinde bulunan kaldırımdaki ağaç devrildi, olası bir facia ucuz atlatıldı.



İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. Olayın öğrencilerin ders çıkışı saatinden 20 dakika önce olması ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayın meydana geldiği anlarda ehliyet sınavının da olduğu öğrenilirken, okul önündeki kaldırımlara devrilen ağaç Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince küçük parçalara ayrılarak kaldırıldı. Kaldırma çalışmasında trafik polisi tarafında yol emniyeti alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA