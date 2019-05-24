Samsun'da Okul Dışarıda Günü etkinliği

Samsun'da, "oyun her zaman her yerde ve herkese" sloganıyla Okul Dışarıda Günü etkinlikleri düzenlendi.

Oyun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine vurgu yapmak, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak amacıyla 23-29 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Ziya Esen Anaokulu öğrencilerinin Okul Dışarıda Günü etkinliğine katıldı.

Esen, şenlikte çocuklarla yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunları oynadı.

Etkinliklerde ailelerin de aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynatılmasına özen gösterileceği belirtildi.

Hafta boyunca oyunun ve açık havada bulunmanın değeri konusunda çocuklar, eğitimciler ve ailelerin dikkatini çekecek etkinlikler gerçekleştirilerek, "Çocukların Gözünden Oyun" konulu sergiler düzenlenecek.

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki oyun ile açık havanın önemi, çocukların yaş gruplarında hangi oyunları ve oyuncakları tercih ettiği, oyun ve öğrenme, anne ve babanın neden çocuklarıyla oyun oynaması gerektiği, dijital oyunlardan çocuklarımızın korunması, eski ve yeni oyunları gibi konularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yapılacak etkinlikler, #okuldışarıda etiketiyle sosyal medyada paylaşılarak toplumda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA