Samsun'da Okul Çevrelerinde Narkotik Uygulaması
Samsun'un Atakum ilçesinde bazı okulların çevresinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bazı okulların çevresinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim yaptı.
Özel eğitimli narkotik köpeği "Pusu"nun da katıldığı denetimde, okul çevresindeki şüpheli kişilerle şüphelenilen araçlar uyuşturucu yönünden arandı.
Ekipler, uygulamada sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.