Samsun'da öğretmenlerle bisiklet şenliği düzenlendi

23.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:50

Samsun'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet şenliği düzenlendi.

Atakum Çobanlı İskelesi önünde başlayan bisiklet şenliğine İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ile okul müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve dernek üyeleri bisikletleriyle katıldı.

Çobanlı İskelesi önünde başlayan bisiklet etkinliği, Adnan Menderes Bulvarındaki bisiklet yolu üzerinden gidilerek Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde tamamlandı

Coşkun Esen, etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, sadece belirli bir yerde değil, farklı alanlarda ve farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Bisiklet etkinliği, çevrede bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Kaynak: AA