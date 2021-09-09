Samsun'da öğretmenlere dijital eğitim
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Samsun'da öğretmenlere dijital eğitim

Samsun'da öğretmenlere dijital eğitim
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (DKA) hibesiyle desteklenen "Ayvacık"ı Dijital Geleceğe Taşıyoruz" Projesi kapsamında dijital eğitim verildi.

Samsun'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (DKA) hibesiyle desteklenen "Ayvacık"ı Dijital Geleceğe Taşıyoruz" Projesi kapsamında dijital eğitim verildi.

Projesi kapsamında Ayvacık ilçe Halk Eğitimi Merkezi'nce öğretmenlere "Arduino ile Robotik Kodlama Temel Seviye Eğitimi Kursu" verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, salgın sonrasında ilk faaliyet olarak öğretmenlere robotik ve kodlama alanında kurs verdiklerini anlattı.

Katılımın yeterli seviyede olması ve katılımcı öğretmenlerin konuya ilgilerinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Arslanbay, "Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer, temel elektrik ögeleri hakkında bilgi sahibi olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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