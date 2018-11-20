Samsun'da Öğretmenler Günü Hafta Boyunca Kutlanacak

Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü bu sene hafta boyunca sürecek farklı etkinliklerle kutlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi şekillendirecek olan evlatlarımızı çağın gereklerine uygun yetiştirmek amacıyla özverili bir şekilde çalışan ve her çocuğumuzu yetenekleri doğrultusunda yetiştirme yolunda çaba harcayan öğretmenlerimizin günlerini farklı etkinliklerle geçirmelerini istedik. Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden önce bu haftayı keyifle dinlenerek, eğlenerek geçirmeleri amacıyla sosyal kültürel etkinlikler ile sportif ve sanatsal faaliyetleri içeren programlarla düzenledik. Hafta boyunca bir dizi etkinlikle onları biraz olsun dinlendirmek ve motive etmek istiyoruz" dedi.

Etkinlikler

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'da 20 Kasım 2018 Salı günü saat 13.30'da Canik Demirci Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği, aynı gün saat 19.00'da sinema etkinliği ile öğretmenler sinema keyfi yaşayacak. 21 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda şiir dinletisi, okul yöneticilerinden oluşan koro ve folklor gösterisi ile eğlenceli vakit geçirecek ve aynı gün saat 19.00'da da Atatürk Spor Salonunda voleybol gösteri maçı ile stres atacaklar. 22 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da 19 Mayıs Lisesinde Eğitim Müzesi Sergisi açılışı, 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Oryantiring Yarışması, saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde Öğretmenler Günü özel konseri gerçekleştirilecek 23 Kasım Cuma günü saat 10.00' da 55 Öğretmen 55 Fotoğraf Projesi Ödül Töreni, saat 18.00'de 19 Mayıs Lisesi önünden Fener Alayı yapılarak Öğretmenler Günü hafta boyunca kutlanacak. - SAMSUN