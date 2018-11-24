Samsun'da Öğretmenler Günü

"24 Kasım Öğretmenler Günü", Samsun'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törenden sonra Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), şehit olan öğretmenlerle ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Daha sonra AKM Büyük Salonda yapılan programda; mesleğe yeni başlayan ve emekli olan öğretmenler günün anlamına yönelik konuşmalar yaptı. Samsun genelindeki okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programda yaptığı konuşmada bütün öğretmenlerin gününü kutlayan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Öğrencilerimizi bilgiyle, ilimle, irfanla donatmak zorundayız. Bunu yaparken onlara ilham kaynağı olmak durumundayız. 21 yüzyıl öğretmenin profili değişmiştir. 21. yüzyıl öğrencisinin ihtiyaçları değişmiştir. Değişen bu ihtiyaçlar çerçevesinde bizler de öğretmenler olarak sorumluluğumuzun farkında olmak zorundayız" dedi.

Toplumların gelişmesinde öğretmenlerin önemli bir paya sahip olduğunu belirten Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, "Bu meslek gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz hayatı bize öğreten, bizi hayata hazırlayan değerli rehberlerimiz önderlerimizdir. Geleceğe yapılan en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır anlayışıyla; öğretmenlerimizin, sorumluluk duygusu gelişmiş, geçmişini iyi bilen, geleceğe güvenle bakan, insana ve emeğe saygılı, araştıran okuyan, hayatı seven nesiller yetiştirmede ortaya koydukları çaba her türlü takdirin üzerindedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, öğretmen temalı şiir okudu. Programın ardından AKM galeri katında, Samsun genelindeki Anadolu Liselerinde görevli 18 görsel sanat öğretmenin eserlerinden oluşan heykel ve resim sergisi açıldı. Öğretmenin eserlerinden oluşan heykel ve resim sergisi açıldı.

Öğretmenler Günü programına Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN