Samsun'da Öğretmene Fetö Gözaltısı

Samsun'da bir öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen R.Ö. (34), Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki evinde gözaltına alınan R.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN